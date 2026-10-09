MetroENERGÍA, la comercializadora de gas natural controlada por MetroGAS, incorporó a partir de octubre nuevos contratos de comercialización de gas natural hacia mercados internacionales, en el marco de su estrategia para ampliar el alcance operativo fuera del país.

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El regreso a la exportación se produce en un contexto en el que el mercado de comercialización permite potenciar el crecimiento de la producción de gas en Vaca Muerta. En agosto de 2026, la producción de gas natural a nivel nacional alcanzó los 155,7 millones de m³ diarios, de los cuales 119,4 millones de m³ diarios fueron aportados por la cuenca neuquina (un 1,7% más que en agosto de 2025).

“Retomar los contratos de exportación nos permite ampliar las oportunidades comerciales y seguir desarrollando un negocio que requiere una gestión cada vez más sofisticada. Tenemos que articular la oferta disponible con la demanda, considerar las condiciones de abastecimiento y transporte y construir operaciones que sean sustentables para todos los actores involucrados”, señala Rafael Borrego, director Comercial de MetroGAS.

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A partir del 1° octubre de este año, MetroENERGÍA volvió a comercializar gas natural hacia el mercado externo. Estas operaciones se suman a la experiencia desarrollada por la compañía durante la temporada anterior y amplían su participación en un negocio con oportunidades de crecimiento.

En 2025, la compañía había concretado su primera exportación de gas a Brasil, que superó los 6 millones de m³ comercializados. Ese hito coincidió con el aniversario por los 20 años de la aparición en los mercados de MetroENERGÍA, creada en 2005 como subsidiaria de MetroGAS.

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La expansión internacional se suma a una estrategia comercial para potenciar el mercado interno que contempla distintos negocios y soluciones energéticas. Entre ellos se encuentran el abastecimiento de GNC a casi 300 estaciones de servicio, la generación con gas y el desarrollo de proyectos de autogeneración eléctrica para empresas con un consumo intensivo de energía.

Además, MetroENERGÍA firmó el año pasado un acuerdo para abastecer con GNC a la primera flota de colectivos urbanos del país, como parte de un plan de transición hacia sistemas de transporte más eficientes y con menor impacto ambiental. Para garantizar esta operación, MetroENERGÍA asegura el suministro continuo de gas natural a una estación de carga exclusiva ubicada en el barrio porteño de Barracas, desde donde se abastecen las unidades.

En ese sentido, Pablo De Cicco, gerente de Negocios Mayoristas y Abastecimiento de MetroGAS consideró que “el desarrollo de nuevos negocios permite ampliar la propuesta de MetroENERGÍA más allá del suministro de gas. La experiencia en comercialización, planificación de la demanda y gestión del abastecimiento permite a la compañía a acompañar a los clientes en necesidades energéticas cada vez más diversas”.

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La capacidad para articular abastecimiento, transporte y demanda también resulta relevante en las operaciones internacionales. MetroENERGÍA cuenta con acuerdos de suministro con productores y capacidad de transporte para gestionar operaciones destinadas a distintos mercados, manteniendo el foco en la previsibilidad y la continuidad del negocio.

“Integramos la gestión comercial, la planificación de la demanda y la capacidad operativa para desarrollar soluciones adaptadas a cada necesidad. Esa combinación es la que nos permite trabajar tanto sobre el mercado interno como en el proceso de integración energética regional, del cual somos protagonistas”, afirma Mariano Luzuriaga, jefe de Comercialización de Gas Natural y Transporte de MetroENERGÍA.

El objetivo de la empresa es seguir creciendo en el negocio de exportación sumando nuevos clientes y, al mismo tiempo, continuar desarrollando el mercado interno. Con acceso a todas las cuencas productivas y capacidad de transporte firme, MetroENERGÍA articula toda la cadena de valor del gas, desde el ingreso al sistema de transporte hasta el consumo final, con el objetivo de garantizar abastecimiento continuo durante todo el año.

“La oportunidad está en desarrollar mercados para canalizar el crecimiento de la producción, apalancados en nuestra experiencia y capacidad para gestionar operaciones cada vez más complejas”, concluye Borrego.