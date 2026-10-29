La campaña fue desarrollada con actores y locaciones seleccionados para representar situaciones reales. Los spots ya están disponibles en el canal de YouTube de MetroGAS y en sus redes sociales: LinkedIn, Instagram y Facebook, con versiones adaptadas a cada plataforma.

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Un vecino sostiene una pala y consulta a una inteligencia artificial desde su celular para saber cómo cavar un desagüe. La IA lo detiene y le advierte que antes debe consultar a MetroGAS para evitar una rotura en la red de gas. Esta y otras situaciones de la vida cotidiana forman parte de la nueva campaña de la compañía, se informó oficialmente.

Los seis spots parten de escenas reconocibles. Tres muestran a vecinos que realizan tareas habituales, como instalar un cesto de basura en altura, extraer las raíces de un árbol o hacer un drenaje. Los otros tres se dirigen a empresas de servicios y constructoras, con situaciones vinculadas a la planificación de una obra, la consulta de los planos y la necesidad de detener una excavación antes de dañar una cañería.

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“Algo tan simple como excavar con una pala en un espacio no autorizado puede interrumpir el suministro de gas a muchos vecinos y, lo que es peor, poner en riesgo la vida de las personas”, señaló Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

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