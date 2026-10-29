MetroGAS apela a situaciones cotidianas en su campaña para prevenir daños en la red
La compañía difundió seis spots audiovisuales que muestran situaciones cotidianas en las que una excavación en la vía pública pone en riesgo a las personas y las instalaciones. La campaña está dirigida a vecinos, empresas de servicios y constructoras.
La campaña fue desarrollada con actores y locaciones seleccionados para representar situaciones reales. Los spots ya están disponibles en el canal de YouTube de MetroGAS y en sus redes sociales: LinkedIn, Instagram y Facebook, con versiones adaptadas a cada plataforma.
Un vecino sostiene una pala y consulta a una inteligencia artificial desde su celular para saber cómo cavar un desagüe. La IA lo detiene y le advierte que antes debe consultar a MetroGAS para evitar una rotura en la red de gas. Esta y otras situaciones de la vida cotidiana forman parte de la nueva campaña de la compañía, se informó oficialmente.
Los seis spots parten de escenas reconocibles. Tres muestran a vecinos que realizan tareas habituales, como instalar un cesto de basura en altura, extraer las raíces de un árbol o hacer un drenaje. Los otros tres se dirigen a empresas de servicios y constructoras, con situaciones vinculadas a la planificación de una obra, la consulta de los planos y la necesidad de detener una excavación antes de dañar una cañería.
“Algo tan simple como excavar con una pala en un espacio no autorizado puede interrumpir el suministro de gas a muchos vecinos y, lo que es peor, poner en riesgo la vida de las personas”, señaló Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.
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