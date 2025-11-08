Bomberos voluntarios de nueve partidos del sur del conurbano bonaerense participaron este año de un programa de formación organizado por MetroGAS en alianza con Fundación Bomberos Argentina, para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencia y promover una comunidad más segura.

Ads

El programa de formación para bomberos voluntarios ya reunió en los últimos tres años a más de 630 participantes y la alianza con la fundación permite ampliar el alcance del personal para capacitar.

En lo que va del año, ya participaron de la formación más de 120 bomberos de los partidos de Lanús, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ezeiza, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, y se prevén otros dos encuentros para a alcanzar los casi 200 voluntarios capacitados.

Ads

“Nuestra prioridad es la seguridad y la prevención. Por eso, acompañar la formación de los bomberos voluntarios es clave para fortalecer la respuesta ante eventuales incidentes y cuidar a la comunidad. Este trabajo conjunto con la Fundación Bomberos reafirma nuestro compromiso con la educación técnica y el desarrollo territorial”, afirmó Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

Desde hace más de 20 años, MetroGAS desarrolla y coordina programas de capacitación destinado a diferentes fuerzas vivas de su zona de distribución en materia de prevención, actuación y control de contingencias relacionadas con el gas natural. Este tipo de programas se llevan a cabo en el Centro de Entrenamiento Técnico (CET) que MetroGAS posee en la localidad bonaerense de Llavallol, el único en su tipo dentro del sector de la distribución de gas, el cual está equipado para brindar experiencias prácticas en escenarios simulados de emergencia.

Ads

Allí, los bomberos participantes adquieren conocimientos teóricos y operativos sobre el funcionamiento del sistema de distribución, los tipos de materiales, presiones y longitudes de las redes, así como las contingencias más frecuentes y los parámetros de riesgo asociados.

El temario de las jornadas incluye módulos sobre introducción a la industria del gas, indicadores de gases combustibles y lucha contra incendios, abarcando desde el reconocimiento de los rangos de explosividad hasta el uso de equipos detectores, agentes extintores y técnicas de intervención ante escapes con o sin fuego.

Las prácticas se realizan en un simulador que reproduce distintos escenarios, como fuego de trinchera, jet fire y escapes laterales. La Fundación Bomberos Argentina centra sus actividades en apoyar la labor de bomberos, fortalecer su rol social y promover su desarrollo personal y profesional. Además, trabaja fuertemente en contribuir a la construcción de una sociedad más segura y que actúe como agente de difusión de buenas prácticas en prevención de riesgos.

Ads

"Firmamos un convenio que esperamos llevar adelante por mucho tiempo más, a los fines de coordinar las acciones para responder y prevenir accidentes vinculados al gas”, explicó Antonio Sette, secretario de la Fundación Bomberos Argentina.

Para Viviana Barilá, gerenta de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS, el objetivo de esta alianza con la fundación “es una de las claves para potenciar el alcance de las capacitaciones y reforzar la preparación de los equipos que operan en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. La colaboración permite, además, consolidar el vínculo entre la distribuidora y los cuerpos de bomberos, para garantizar una coordinación más efectiva en situaciones de emergencia”.

De esta manera, MetroGAS continúa impulsando acciones de capacitación y cooperación que promueven la seguridad operativa, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de las relaciones con entidades y organizaciones civiles municipales, con el fin de consolidar su rol como empresa comprometida con el desarrollo y la protección de las comunidades donde está presente.