En su reporte anual, MetroGAS reafirmo su compromiso con el cliente, a quien pone en el centro de todas sus acciones. “El 2024 fue un año de consolidación y desafíos superados que quedaron reflejados en este Reporte de Sustentabilidad, que contiene los resultados de la gestión de la compañía alineados al Plan Estratégico”, indicó el CEO de la firma, Sebastián Mazzucchelli.

Con más de 2,4 millones de clientes y una red de 18.502 km de cañerías en CABA y el conurbano bonaerense, la compañía consolidó su modelo de atención ágil y accesible. Durante 2024, más de 1,38 millones de usuarios optaron por la factura digital, lo que representa un crecimiento del 9,3 % respecto al año anterior, y el 81 % de las gestiones se realizaron de forma digital o por autogestión telefónica.

En cuanto a infraestructura, se ejecutaron 9 proyectos de renovación de redes, se reemplazaron 66 kilómetros de cañerías de hierro fundido y se inspeccionaron 24.100 kilómetros con tecnología de última generación.

El reporte además resalta el compromiso de MetroGAS con la gestión ambiental. A lo largo del año se realizaron estudios de biometano e hidrógeno, se midieron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se desarrollaron campañas como “Comunidad del Sí” y “Árbol”, esta última con 1.538 adhesiones y la plantación de 77 nuevos ejemplares.

En el plano comunitario, se reactivó el programa Hogar Cálido Hogar en escuelas primarias, se capacitaron 1.372 estudiantes en el oficio de gasista matriculado y se asistió a 1.344 familias a través del programa Instalaciones Solidarias, que obtuvo el Premio APSAL 2024. Además, se organizaron 8 jornadas de voluntariado, con la participación de 137 colaboradores que dedicaron 3.400 horas a distintas iniciativas sociales.

