MetroGAS accedió a un préstamo sindicado por 88.770 millones de pesos otorgado por el Banco Galicia y por el ICBC Argentina, que se pagará en nueve cuotas trimestrales hasta noviembre de 2027. Estos fondos se destinaron a saldar deudas anteriores con ICBC y Banco Macro, y a cancelar parcialmente obligaciones comerciales con Energía Argentina SA (ENARSA) y con YPF.

Según se informó oficialmente, el nuevo compromiso considera condiciones de mercado en cuanto a moneda, tasa de interés y plazos, ya que será en pesos -la moneda en que se maneja la empresa- y en un plazo mayor a dos años. El monto del préstamo resulta inferior al EBITDA obtenido en 2024, lo que refleja la capacidad de repago y la sostenibilidad de su estructura de capital, se destacó.

La operación refuerza la solidez financiera de MetroGAS y le otorga mayor previsibilidad en un contexto de regularización y crecimiento para el sector energético.

"Dimos un paso clave para consolidar la estabilidad financiera de MetroGAS. Regularizar y dar previsibilidad a nuestra deuda y hacerlo a través de un préstamo en pesos demuestra la fortaleza de la compañía y nos permite enfocarnos en lo más importante: seguir invirtiendo para brindar un servicio seguro, eficiente y de calidad a nuestros más de 2,5 millones de clientes y generar valor para nuestras partes interesadas”, dijo Sebastián Mazzucchelli, CEO de la firma.

