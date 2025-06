“Mi hija no murió, la dejaron morir”, repite con la voz rota Gimena Sosa, mamá de Anel, una nena de apenas 4 años que falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital Comunitario de Pinamar. Gimena denuncia que hubo demoras en el diagnóstico, falta de pediatras y una atención deficiente. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía local y se convirtió en un símbolo del reclamo por una salud pública más digna.

Anel era una nena sana, llena de vida. Según relató su madre, todo comenzó el martes previo a su muerte, cuando la notó incómoda y sin apetito. Al día siguiente la llevó a la salita de Valeria del Mar, pero le dijeron que no había pediatra. “Me mandaron a Ostende, llegué a las 12.00 y ya no daban más turnos”, cuenta. De allí la derivaron a la guardia del hospital.

En el hospital, le hicieron una radiografía que no mostró nada fuera de lo común. Le dijeron que era una gripe, que estaba incubando un virus, y la mandaron a casa con una receta. Pero al día siguiente, Anel empeoró. “Se despertó a las 7.00, sólo quería agua. En un momento me dijo ‘mamá’ y se desvaneció”, relató Gimena entre lágrimas. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Cuando finalmente fue trasladada, ya no había nada que hacer.

La mamá denuncia que nadie del hospital salió a dar explicaciones y que se enteró de la causa de muerte (gripe A) recién en la comisaría. Además, desmintió que su hija tuviera vacunas incompletas: “El calendario estaba al día”, aseguró. “Hicieron abandono de persona. Si la hubieran atendido como correspondía, Anel estaría viva”.

En medio del dolor, los dichos de la secretaria de Salud del Municipio, Sonia Coll, generaron una fuerte indignación. En declaraciones al Canal 4 de Pinamar, Coll deslizó que la situación social de la familia y el estado del sistema inmunológico de Anel habrían influido en su muerte. “Una falta de respeto. Encima de lo que estamos viviendo, salen a responsabilizarnos a nosotros”, expresó Gimena.

El reclamo por justicia fue acompañado por vecinos, docentes y padres de otros chicos del jardín 903 de Valeria del Mar, donde Anel asistía. También por familias del Espacio de las Infancias, donde la pequeña era muy querida. En redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo y los testimonios de otros vecinos que denunciaron situaciones similares en el sistema de salud local.

No es un caso aislado. El Hospital Comunitario de Pinamar viene atravesando una crisis profunda desde hace años: falta de pediatras, problemas de infraestructura, reclamos salariales, falta de insumos y derivaciones constantes. Hace pocos días, médicos denunciaron la precarización del área de Salud municipal, bajo la gestión de Sonia Coll.

Según publicó el portal ANred, la causa ya fue denunciada en la UFIJ de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. Mientras tanto, la familia de Anel exige justicia y que se investigue si hubo negligencia médica.

Anel cumpliría 5 años el 7 de octubre. Le gustaban los peluches, los fideos con ketchup y tenía una sonrisa que contagiaba. Su historia, lamentablemente, se suma a otras infancias interrumpidas. “No quiero que otra madre tenga que pasar por esto”, dice Gimena. “No se trata solo de mi hija. Se trata de todas las Aneles que se pueden evitar”.