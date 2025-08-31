El partido bonaerense de Carlos Casares enfrenta este domingo una situación complicada por las fuertes lluvias, que acumularon hasta 60 milímetros en pocas horas, según reportes de FM 107.1 La Nueva radio. Este fenómeno coincide con la tradicional Tormenta de Santa Rosa, conocida en la provincia de Buenos Aires por sus lluvias intensas y vientos fuertes que suelen afectar rutas y caminos rurales.

La Ruta 5, principal vía de conexión con Santa Rosa y Buenos Aires, presenta varios sectores al borde del corte, generando riesgo para automovilistas y camiones del campo. En el kilómetro 271, un árbol amenaza con caerse, y se recomienda circular con precaución.

El temporal provocó además el despiste de un micro de la empresa PLUSMAR en el km 319.600, que viajaba de La Plata a Saliquello. No hubo heridos, pero algunas valijas se mojaron. Los pasajeros fueron asistidos por los Bomberos Voluntarios locales. Según las primeras evaluaciones, el viento y la lluvia intensa fueron las causas del accidente.

En medio de la cobertura, un candidato local recorrió la ciudad y caminos rurales para mostrar la magnitud de la situación, acompañando a los periodistas de TN que llegaron a la zona para documentar el temporal. Se trata de Silvio Fernández, quien puso a disposición su camioneta para atravesar sectores inundados y asistir a vecinos afectados.

