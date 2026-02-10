Un robo de importante magnitud sacudió al partido bonaerense de San Pedro en plena noche festiva. Mientras en Gobernador Castro se desarrollaba la tradicional Fiesta del Durazno, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada a solo una cuadra del escenario, aprovechando la multitud y el movimiento constante de personas en la zona.

Ads

El hecho ocurrió en la casa de la familia Catini, situada cerca de la cancha del Club Agricultores. Sus integrantes se habían ausentado por poco más de tres horas para participar de la celebración y, al regresar, se encontraron con una escena devastadora: el interior completamente revuelto, muebles dañados y una profunda sensación de vulnerabilidad.

Según relató Silvina Larroque, una de las víctimas, los ladrones ingresaron por la puerta trasera, tras apagar las luces del patio, y se retiraron por la puerta principal sin ser advertidos. “Estoy media shockeada”, contó en diálogo con LANOTICIA1.COM.

Ads

“Cuando volvimos de la Fiesta del Durazno, donde habíamos ido cinco personas con sillones, nos encontramos con la casa dada vuelta. No se podía pisar, era un desastre. Me rompieron muebles, no quedó nada en su lugar”, relató.

Si bien el botín material no fue lo más significativo, el impacto emocional fue enorme. “De ropa solo se llevaron dos remeras de mi hijo, pero tocaron todo, ensuciaron mi cama y las de mis hijos. Tuvimos que desinfectar y esa noche dormimos en el garaje, que fue el único lugar donde no entraron”, explicó.

Ads

El mayor dolor estuvo vinculado a la pérdida de objetos con un fuerte valor afectivo. “Mi mamá falleció y le había regalado cosas a mis hijos: una PlayStation con más de 30 juegos, una PSP, un anillo, aritos… recuerdos que no se recuperan”, expresó con angustia.

La investigación intenta determinar si el hecho está vinculado con otro robo ocurrido esa misma noche en la localidad. “Posiblemente se conecte con otro robo que hubo después del mío”, señaló Larroque, quien además recordó que al salir de su casa había notado presencia policial en una panadería cercana.

También mencionó que la vivienda lindera se encuentra abandonada y con escasa iluminación, lo que pudo haber facilitado el ingreso, sumado al constante tránsito de personas por la fiesta, que permitió a los delincuentes pasar inadvertidos.

Ads

Docente y vecina muy conocida en Gobernador Castro, Silvina expresó su tristeza por el cambio que percibe en el pueblo. “Antes era un lugar tranquilo. Hoy ya no es igual. Es una humillación tremenda que te violenten tu casa”, afirmó.

“Te queda la impotencia de no tener intimidad. Doy gracias a Dios no haber estado, porque si te piden plata y no tenés, capaz que te matan”, sostuvo, y vinculó este tipo de hechos con el avance del consumo de drogas.

“Era un pueblo donde reinaba la paz. Las bicicletas quedaban afuera. Hoy eso se está perdiendo. Con lo que cuesta trabajar años, en un minuto te arrancan todo, incluso los recuerdos”, concluyó.