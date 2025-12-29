Un accidente de tránsito fatal se registró este domingo en el cruce de las rutas provinciales 6 y 215, en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, cuando un hombre de 68 años volcó con su camioneta mientras recibía un mate de su esposa durante un viaje hacia la Costa Atlántica.

La víctima fue identificada como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense, con domicilio en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Al momento del siniestro, conducía una Renault Duster blanca, acompañado por su esposa Graciela Altamirano, de 65 años.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el matrimonio se dirigía desde Monte Grande hacia la Costa cuando, en el momento en que la mujer le alcanzaba un mate, el conductor perdió el control, despistó y volcó.

Como consecuencia del impacto, Medina murió en el lugar. Su esposa logró salir por sus propios medios y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.

En el sitio trabajaron Bomberos Voluntarios de Abasto, una ambulancia del UPA zonal y personal policial. La médica interviniente constató el fallecimiento del conductor y se dio intervención a los peritos para las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino.