Miguel Lunghi, picante desde Tandil: Dijo que "Kicillof está nervioso" y su discurso es "patético"
El histórico Intendente radical en Juntos por el Cambio arremetió contra el Gobernador del Frente de Todos. Cuestionó duramente su discurso por afirmar que encontró una "Provincia arrasada". Previo al encuentro de este jueves por la Ley Impositiva entre el mandatario y los alcaldes de Cambiemos, Lunghi aseguró que existe un tenso clima entre el oficialismo y la oposición: "Los ánimos están caldeados".
El histórico Intendente de Tandil, Miguel Lunghi, que en octubre consiguió una nueva reelección al obtener el 54,79% de los votos representando a Juntos por el Cambio, le marcó la cancha al Gobernador Axel Kicillof. El jefe comunal radical disparó varias frases picantes al sostener que el flamante mandatario "está muy nervioso" y que su discurso es "patético".
Acerca de los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien había advertido que encontró una "provincia arrasada", Lunghi señaló: "Este es el problema que tiene el país, no hay ningún gobernante que dice 'encontré el país bien, yo lo vengo a hacer mejor’. Cuando uno diga eso, la Argentina va a estar salvada". "Pero son todos los discursos iguales, son patéticos", lanzó.
Respecto a la reunión que mantendrá Kicillof este jueves con Intendentes de Cambiemos para llegar a un acuerdo sobre la Ley Impositiva, Lunghi remarcó: "No sé cómo será la reunión porque están los ánimos muy caldeados ya que los legisladores no le han dado quórum. Creo que él está muy nervioso, entonces lo importante es sentarse, hablar y discutir".
En declaraciones brindadas a 104.1 Tandil FM y Eco TV, el Intendente añadió que todavía no conoce personalmente al Gobernador: "Quiero que me comente cuál es el rumbo de la Provincia". Por último, Lunghi expresó que espera que la llegada de los fondos provinciales a los municipios "sea de manera democrática y por los canales institucionales correspondientes".
