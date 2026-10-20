Milei acusó a Lula de "zurdo ladrón" y habló de un posible fraude en las elecciones de Brasil
El Presidente argentino volvió a cargar contra su par brasileño en la recta final de la campaña electoral. Lo acusó de misógino y puso en duda la transparencia de los comicios, en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Javier Milei volvió a apuntar contra Luiz Inácio Lula da Silva y lanzó acusaciones en la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil. A través de su cuenta de X, el mandatario argentino cuestionó al actual presidente brasileño y planteó sospechas sobre un posible fraude electoral.
“Los progres machirulos... Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!”, escribió Milei.
El mensaje incluyó acusaciones contra Lula y una advertencia sobre la posibilidad de que se produzcan irregularidades en los comicios. Sin embargo, en la publicación no presentó pruebas que respaldaran esa sospecha.
Las declaraciones se conocieron mientras Milei viajaba a España, donde tenía previsto participar de actividades vinculadas a la campaña de la derecha local y expresar su oposición al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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