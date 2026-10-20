Javier Milei volvió a apuntar contra Luiz Inácio Lula da Silva y lanzó acusaciones en la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil. A través de su cuenta de X, el mandatario argentino cuestionó al actual presidente brasileño y planteó sospechas sobre un posible fraude electoral.

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“Los progres machirulos... Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!”, escribió Milei.

LOS PROGRES MACHIRULOS... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

El mensaje incluyó acusaciones contra Lula y una advertencia sobre la posibilidad de que se produzcan irregularidades en los comicios. Sin embargo, en la publicación no presentó pruebas que respaldaran esa sospecha.

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Las declaraciones se conocieron mientras Milei viajaba a España, donde tenía previsto participar de actividades vinculadas a la campaña de la derecha local y expresar su oposición al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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