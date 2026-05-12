El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales encabezarán un movilización este martes junto a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores.

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Será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo a las 17.00, y los discursos comenzarán a las 18.00.

Las principales demandas tienen que ver con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley (que refieren a la recomposición de salarios y becas), la caída del financiamiento del sector y los salarios en baja, entre otros puntos.

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La movilización tendrá lugar después de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitara al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.

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