El presidente Javier Milei habló ante empresarios, ministros y gobernadores en el Council de las Américas que se celebró en el Hotel Alvear, donde rechazó las voces que critican la situación económica del país y la falta de un plan de crecimiento.

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En su discurso, el mandatario defendió con firmeza el rumbo de su gestión y apuntó contra los economistas locales, criticando la “precariedad y pobreza analítica de gran parte de los economistas argentinos”, a la vez que contrastó estas opiniones con la mirada de observadores externos como Kristalina Georgieva, titular del FMI.

En otro tramo de su discurso, volvió sobre el cierre de empresas al asegurar que cuando eso ocurre “los recursos se reasignan” y eso se demuestra observando que “no aumentó el desempleo y no cayeron los salarios”, señaló Milei. “Si yo ajusté el Estado, ¿qué tenía que pasar con los salarios públicos? Caer. El sector privado formal está igual”, añadió.

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“Es cierto que desaparecen empresas. Pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Es muy deshonesto mirar solo las que cierran: hay que mirar las que cierran y las que abren. Pero si fuera tan así que son tantas las que cierran y no abre ninguna, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando, está en 7,8%”, insistió, y agregó: “¿Nos vamos a seguir dejando psicopatear por los kukas que hundieron el país? ¿Vamos a seguir avalando relatos mentirosos?“.

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En materia de inflación, repasó el historial de los mandatos anteriores y destacó el logro de su administración al señalar que, tras recibir el indicador en 211,4%, actualmente “está viajando al 31,5%, es decir, bajamos 85% de la inflación”. Incluso bromeó con su faceta artística al asegurar que si la inflación de agosto iniciaba con cero, “iba a hacer un recital”.

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Con respecto a la actividad económica, el jefe de Estado rechazó los cuestionamientos sobre un “crecimiento a dos velocidades”, a los que calificó como “un monumento a la ignorancia” y una muestra de “precariedad intelectual”.

Más tarde el presidente celebró el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) el cual registró un crecimiento de 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio.

“Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía. Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado”, comentó a través de su cuenta en X.

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Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía.

Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado.

MAGA! https://t.co/lZpIj9s0nb — Javier Milei (@JMilei) August 20, 2026

Del mismo modo, el libertario afirmó en su discurso en el Alvear que la batalla "no es económica" sino "moral". "Si nosotros volvemos a abrazar los valores judeocristianos y diseñamos políticas públicas que sean eficientes vamos a progresar. La batalla no es económica, es moral. Si queremos ser una sociedad de inmorales seremos Sodoma. Pero si tomamos valores judeocristianos vamos a tomar decisiones justas. Eso es progreso y libertad", afirmó.