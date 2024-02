En medio del intenso debate sobre los salarios, el presidente Javier Milei anticipó que no intervendrá fijando por decreto el salario mínimo, ni convocará a una paritaria nacional docente. Estas declaraciones brindadas esta mañana durante una entrevista radial, llegan después de una reunión sin acuerdo entre empresarios y gremios, donde se esperaba que el mandatario estableciera la cifra a través del Boletín Oficial.

Milei fue categórico al expresar que considera que el aumento del salario mínimo es un asunto en el que no debe intervenir el Estado. "¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores?", se cuestionó el presidente. "No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", exclamó, mostrando su rechazo a esta medida.

En la misma línea, el mandatario descartó convocar a la paritaria nacional docente, a pesar de las confirmaciones previas desde la cartera educativa. Milei argumentó que temas como la educación, la seguridad y la salud son competencia de las provincias, y que su gobierno no tiene intenciones de intervenir en el tema. "Nosotros tenemos una cuestión de que fijar precios mínimos no nos gusta", afirmó en una entrevista en Radio Rivadavia.