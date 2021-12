Los llamados libertarios fueron una de las sorpresas de las últimas elecciones legislativas. Javier Milei, electo en Ciudad de Buenos Aires, anticipó que no unirá su bloque con el de José Luis Espert quien representa a la Provincia.

"No vamos a unificar un bloque con Espert. Vamos a ser distintos bloques porque hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y otras que no. No quiere decir que estemos unidos, en las cosas importantes es probable que los votos sean los mismo”, dijo Javier Milei en LN+.

El Diputado Nacional por la Provincia, Espert, respondió: “Una lástima”.

En octubre de este año, tras las PASO y previo a las elecciones definitivas, Espert, había anticipado sus intenciones de unificarse: “Junto con mi amigo Javier Milei la idea es conformar un minibloque liberal. Que pueda representar a la gente común. En este momento hay una división de tareas. Él en Capital y nosotros recorriendo un territorio enorme como es la provincia de Buenos Aires”