El presidente Javier Milei pidió anoche "a la dirigencia política que abandone las anteojeras ideológicas" y respalde el proyecto de ley denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" para afrontar la "situación de emergencia nacional" y anticipó que el 2024 "será duro para todos nosotros", en un mensaje de fin de año.



"Deseo para este nuevo año que la dirigencia política abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita", expresó Milei en un video donde le habló a los argentinos.



El mensaje grabado fue difundido a las 22.00 a través de redes sociales y el canal de YouTube oficial del gobierno y reproducido por varios medios audiovisuales.



"En pocas semanas cuando llegue la hora de la verdad los diputados y senadores de la Nación se van a encontrar ante dos opciones: rechazar la ley y continuar con el modelo que nos ha empobrecido o aprobarla para hacer un cambio profundo y abrazar las ideas de la libertad", insistió el Presidente.



Al dirigirse a los argentinos, Milei remarcó que hacía "tres semanas" que llegó al Poder Ejecutivo y volvió a comprometerse con que prefiere "decir una verdad incómoda que una mentira confortable".

En ese marco, aseguró que a causa de "las irresponsables decisiones adoptadas por los anteriores gobiernos el próximo año será duro para todos nosotros".



"La otra certeza que tenemos es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas", advirtió.



Asimismo, Milei señaló que aunque a algunos "le ha llamado la atención la cantidad y celeridad de las medidas que hemos adoptado", consideró que "fueron necesarias" ante "la peor herencia de la historia".



"Estamos frente a una situación de emergencia nacional que requiere que actuemos de forma inmediata y contundente con la mayor cantidad de instrumentos posibles que exceden ampliamente los recursos que hemos utilizado en estas primeras semanas", añadió.



El Presidente sostuvo que si las medidas propuestas por el gobierno nacional logran avanzar, "en un lapso de 45 años nos permitirá aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita" y aseguró que depende tanto del gobierno, como de los dirigentes sindicales y sociales, de los legisladores y "de los argentinos de bien" a quienes invitó a reclamar "a sus representantes la aprobación" del proyecto.

Al defender el "plan de shock de estabilización" que implementó, Milei insistió con que "las medidas fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia", en alusión al gobierno de Alberto Fernández.



"A menos que hagamos lo necesario ahora nos dirigimos a una catástrofe de magnitud desconocida para cualquier argentino vivo", alertó.



Y resaltó que "el cambio de raíz respecto del modelo empobrecedor es un compromiso irrenunciable que asumí con todos los argentinos".



Tras "desearle a todos los argentinos un feliz año" y "que puedan pasarlo en compañía de sus familias y seres queridos", Milei advirtió que "puede ser el año que demos vuelta un siglo de fracaso, que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobres y abracemos el modelo de la libertad nuevamente".



El presidente finalizó su salutación con el ruego de "que Dios bendiga a los argentinos y las fuerzas del cielo nos acompañen".