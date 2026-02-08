El viaje de Javier Milei a Estados Unidos previsto para este lunes fue cancelado. En representación suya, irá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según detalló Manuel Adorni, el Jefe de Estado participará de algunas actividades de forma remota, desde Buenos Aires.

Ads

“En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, señaló el Jefe de Gabinete.

Vale destacar que el miércoles se tratará en el Senado la reforma laboral, y Milei pretende que obtenga la media sanción para que sea girada a Diputados; se trata de una votación clave para el Gobierno.

Ads

Ads