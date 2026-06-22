El presidente Javier Milei celebró este domingo el triunfo del dirigente libertario colombiano Abelardo De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia y lo presentó como un nuevo avance de los gobiernos de derecha en América Latina.

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Con el 99,74% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo el 49,65% de los votos contra el 48,70% del oficialista Iván Cepeda, candidato respaldado por el actual presidente Gustavo Petro. La diferencia fue de alrededor de 246 mil sufragios.

Tras conocerse los resultados preliminares, Milei publicó un mensaje en sus redes sociales donde felicitó al ganador y vinculó la elección con el crecimiento de los espacios políticos afines a La Libertad Avanza en la región.

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"El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo De la Espriella por su histórica victoria en Colombia", escribió el mandatario argentino.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Además, sostuvo que los colombianos eligieron "el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad" y afirmó que "la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás".

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De la Espriella, abogado y empresario de 47 años, construyó su campaña con un discurso de fuerte confrontación contra el gobierno de Petro. Admirador de Donald Trump, Nayib Bukele y Milei, prometió un fuerte ajuste del Estado, endurecer la lucha contra el narcotráfico y avanzar con reformas económicas de perfil liberal.

Sin embargo, el resultado aún podría derivar en controversias. Petro denunció presuntas irregularidades en la elección y pidió esperar el escrutinio definitivo antes de proclamar al nuevo presidente. Por su parte, Cepeda reconoció el resultado preliminar, aunque anunció que impugnará miles de mesas de votación.

Pese a esos cuestionamientos, la diferencia obtenida por De la Espriella llevó a la mayoría de los medios colombianos a dar por consumado su triunfo.

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Desde la Casa Rosada también difundieron un comunicado celebrando el resultado electoral. Allí señalaron que los colombianos expresaron un "contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda" y remarcaron que el cambio político iniciado en la región tuvo su punto de partida con la llegada de Milei al poder en Argentina.

De confirmarse oficialmente el resultado, el nuevo presidente colombiano se convertirá en uno de los principales aliados internacionales de Milei y se sumará al grupo de mandatarios y dirigentes latinoamericanos con los que el Gobierno busca consolidar un bloque político e ideológico en la región.

La relación entre ambos dirigentes ya había quedado expuesta tras la primera vuelta electoral. En una conversación telefónica difundida por el propio De la Espriella, ambos intercambiaron elogios y expresaron su intención de fortalecer los vínculos entre Argentina y Colombia bajo una agenda común centrada en la libertad económica y la seguridad.