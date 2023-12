Javier Milei confirmó su presencia con una respuesta al periodista Martín Liberman en la Twitter. "Acabo de escribirme con el presidente Milei y me confirmó que va a ir a votar mañana a La Bombonera. Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña que su club vuelva a ser lo que fue en la época de Mauricio Macri", escribió el comunicador.

A ese posteo, el Jefe de Estado contestó con un "yes", lo que ratifica su participación como había anticipado Macri en declaraciones periodísticas,

"A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo", dijo el ex mandatario.