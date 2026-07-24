Milei cruzó a Kicillof: "Hay que ser imbécil para meter una cita de la Constitución y en paralelo promover ideas woke"
El Presidente cuestionó sin nombrar al Gobernador bonaerense, que desde San Antonio de Areco había intentado defender a la Argentina utilizando el Preámbulo de la Constitución.
“Hay que ser extremadamente imbécil para meter una cita de la Constitución Nacional (la cual es liberal/libertaria), y en paralelo promover el 'Estado de Bienestar' (socialista/woke y ni hablar si sos comunista)”, lanzó Javier Milei en redes sociales.
Las declaraciones fueron apuntadas hacia el Gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El mandatario provincial, antes, en San Antonio de Areco, se había referido a la “campaña anti Argentina” señalando que “como dice el Preámbulo de la Constitución”, las puertas están abiertas “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo de la Patria”.
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