“Hay que ser extremadamente imbécil para meter una cita de la Constitución Nacional (la cual es liberal/libertaria), y en paralelo promover el 'Estado de Bienestar' (socialista/woke y ni hablar si sos comunista)”, lanzó Javier Milei en redes sociales.

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Las declaraciones fueron apuntadas hacia el Gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El mandatario provincial, antes, en San Antonio de Areco, se había referido a la “campaña anti Argentina” señalando que “como dice el Preámbulo de la Constitución”, las puertas están abiertas “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo de la Patria”.

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