Javier Milei desembarcará el viernes en Rosario y se convertirá en el primer jefe de Estado argentino en participar en dos actos por el aniversario de la Bolsa de Comercio, que reúne a referentes del sector agroindustrial y financiero del país.

La agenda oficial prevé la presencia de funcionarios del gabinete económico, aunque aún no trascendieron los nombres confirmados.

El Jefe de Estado será recibido por Miguel Simioni, presidente de la entidad bursátil rosarina. La ceremonia se realizará en la sede central de la BCR a las 21.00 y contará con la participación de empresarios, dirigentes y autoridades locales.

Se prevé que Milei tenga un discurso político que trascienda el acto, en el marco de la recta final del año electoral.

