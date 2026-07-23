"El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir", indica el post compartido por Javier Milei en Instagram.

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La publicación del Jefe de Estado se da en el marco de la “campaña anti Argentina” desatado en el contexto del mundial de fútbol, y que ya viene generando movimientos políticos en el país, como el impulso del proyecto para arancelar la salud y educación para extranjeros.

No obstante, el posteo del Jefe de Estado cosechó críticas, ya que los usuarios lo acusaron de estar “vendiendo”la Nación con su política económica.

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Antes Milei había lanzado una frase atribuida a Winston Churchill en su intento de defensa de la Argentina: “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida”.

Tal vez citar a un premier inglés no fue la mejor estrategia de comunicación que se le ocurrió al libertario.

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