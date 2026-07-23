Milei: "El problema con Argentina es que somos llamativos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo"
En el marco de las críticas al país en redes sociales, el Presidente posteó un mensaje tratando de defender el orgullo nacional.
"El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir", indica el post compartido por Javier Milei en Instagram.
La publicación del Jefe de Estado se da en el marco de la “campaña anti Argentina” desatado en el contexto del mundial de fútbol, y que ya viene generando movimientos políticos en el país, como el impulso del proyecto para arancelar la salud y educación para extranjeros.
No obstante, el posteo del Jefe de Estado cosechó críticas, ya que los usuarios lo acusaron de estar “vendiendo”la Nación con su política económica.
Antes Milei había lanzado una frase atribuida a Winston Churchill en su intento de defensa de la Argentina: “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida”.
Tal vez citar a un premier inglés no fue la mejor estrategia de comunicación que se le ocurrió al libertario.
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