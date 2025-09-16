Milei en cadena nacional: Las principales frases y el rumbo económico del país
El presidente brinda un mensaje en el marco de la presentación del Presupuesto 2026 con énfasis en el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación.
"El equilibrio fiscal es un principio no negociable, ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado"-
"El Presupuesto sostiene, al igual que el año pasado, el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal".
