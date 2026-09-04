Luego de su viaje relámpago a Santiago de Chile donde se reunió con su par José Antonio Kast, el presidente Javier Milei grabó un mensaje que se emitió en cadena nacional este jueves por la noche, sobre el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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En ese sentido anunció medidas clave respecto a la cuestión. En concreto apuntó al proyecto Sea Lion, que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas, y es impulsado por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper. La iniciativa contempla una inversión de u$s1.800 millones y prevé comenzar la producción en 2028, pese al rechazo de la Argentina.

Ahora el presidente anunció sanciones a las empresas, sus integrantes y el envío de un proyecto de ley al Congreso para hacerlas aún más duras.

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“Las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, planteó el presidente al inicio de su discurso. “Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referéndums realizados en las islas es inválido”, añadió.

Asimismo destacó que “desde entonces, la Argentina ha sostenido de manera permanente su reclamo de soberanía, y que las Naciones Unidas “reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, y han llamado reiteradamente a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales y pacíficas”. “Por eso la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político; es una causa nacional”, subrayó.

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Además, Milei defendió su gestión al decir que durante los últimos tres años, el gobierno “ha impulsado nuestro reclamo de soberanía a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país.” “Hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido”, precisó.

“En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están reevaluando su posición histórica con relación a Malvinas”, recordó al respecto de las recientes declaraciones del mandatario republicano, una medida de presión sobre su aliado de la OTAN más que un cambio de posición histórico.

Y agregó: “Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible. Esto solo ya es un hecho inédito que da cuenta de que el rol y la relevancia de nuestro país en el mundo ha cambiado fuertemente. Argentina, en términos dinámicos, es un país con recursos naturales en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico que no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa”. Allí diferenció al país del Reino Unido el cual “enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico” en contraposición al futuro de Argentina “floreciente”.

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“Nuestro reclamo por las Islas Malvinas, se enfrenta a un nuevo peligro”

Milei argumentó que pese a que desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales", el país europeo “ha incumplido sistemáticamente este llamado”.

“En particular, hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses. ¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, advirtió.

En ese sentido, aseguró que si se lo permiten, se estará “generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”. “Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional”, puntualizó.

Es allí que anunció que “Argentina no se quedará de brazos cruzados” y como respuesta la Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas.

A su vez, esta noche firmará un decreto “para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”.

Además, fortalecerán los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Quienes operen en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad", anunció.

Por otro lado, se firmará hoy un decreto de necesidad de urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, dijo.

También se enviará al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. “Esta ley tendrá tres objetivos. Primero, modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboren. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afecten nuestros recursos naturales”, señaló.

En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional. El órgano “definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando cancillería, defensa, inteligencia y economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la nación”.

Por último, le pedirán al Congreso que le otorgue al Consejo “las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”.

"Un país pobre y sin Fuerzas Armadas difícilmente pueda avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos"

El presidente también realzó su gestión económica y lo vinculó especialmente a este reclamo y la posición del país en el mundo. “Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta: metales, alimentos e hidrocarburos. Esto es posible gracias a la normalización económica, la quita del cepo y al RIGI, que permitieron acelerar la inversión en estos sectores”, aseguró, al tiempo que indicó que “un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.”?

“Un país pobre y sin Fuerzas Armadas difícilmente pueda avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos. Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad. Y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia. Eso es tener una política de seguridad nacional. La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio; es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la nación a lo largo del tiempo. Por eso se engloba la defensa, la seguridad y la inteligencia, pero también la economía. Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional. Y proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional”, explicó.

Y agregó: “El mundo se está reconfigurando a velocidades cada vez mayores. Las grandes naciones saben que en el futuro deberán competir por los recursos necesarios para alimentar el crecimiento y traerá la era de la inteligencia artificial. En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia. Y la Argentina no parte de cero. Tenemos en la Antártida la presencia ininterrumpida más longeva del mundo. Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses”.

“Por eso, asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia. Y por ese motivo cualquier avance adicional sobre las islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Debemos actuar hoy en función del futuro y Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado. Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. No hay otro camino”, recalcó.

Por último mencionó que obrar de esta forma es “la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron su vida por esta causa y a los veteranos que volvieron”, se mostró confiado en que los aliados “estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos” y pidió a “todos los argentinos, y en especial a la política” que “hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como nación y como sociedad, porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.