El presidente Javier Milei viajó a ExpoAgro 2024, cumbre de los agronegocios que se lleva a cabo cada año en San Nicolás.

Acompañado del diputado José Luis Espert, encabezó una conferencia en el auditorio principal.

En ese contexto, dijo sobre su rol de diputado que cumplió entre 2021 y 2023: "Siempre votaba en general y cuando se votaba en particular me levantaba, porque yo no me prestaba al robo de la política de negociar en particular, que es donde negocian el choreo".

En el video publicado por El Norte, dijo que en ese sentido “lo más hermoso que pasó con la ley bases, es que en un momento se pusieron a discutir los fondos fiduciarios". ”Ahora todos se dan cuenta que eran cajas negras de donde roban violentamente", aseguró.

Foto: El Norte

“Y eso tuvo que pasar en un gobierno liberal, porque en todos los 'pseudo progres' que tuvimos nunca pasó nada. Y eso que tenemos denunciadores seriales, abanderados de la República, los mismos que guardan silencio frente al exgobernador (N. del R.: Gerardo Morales) que metió presos a dos twitteros por decir que es cornudo. Pero siguen callados, todavía no tenemos noticias”, señaló el mandatario que llegó al autódromo de San Nicolás en helicóptero cerca del mediodía para luego arribar a la sede de la exposición.

Y añadió: "Esos dejaron hiperinflaciones, dejaron el país al borde de la quiebra, se aliaron con el kirchnerismo y encima tienen el tupé de venir a hablar y decir cómo hacer las cosas".

