El presidente Javier Milei mantuvo una nueva agenda de actividades internacional en Hungría donde se reunió con el primer ministro, Viktor Orbán. El referente de la derecha europea lleva 16 años ininterrumpidos en el poder.

Ads

Milei disertó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), evento de carácter partidaria en el que confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo, que se realizó en Budapest. Durante el encuentro, Milei expresó su apoyo a la postura del premier sobre los temas migratorios.

“Siento que con mi amigo Viktor tenemos algo importante en común: ambos empezamos a dar estas batallas mucho antes de que fuera popular darlas”, señaló.

Ads

Puede interesarte

En ese sentido dijo que Hungría es “un país que decide hacer lo correcto por sobre lo que está bien visto” y que “ese accionar implacable lo llevó a mantenerse firme con la política migratoria, yendo a contramano de toda la región que lo presionaba para abrir sus fronteras”.

Y agregó: “Víktor, en paralelo, fue el primero en pararse frente a toda la Europa bien pensante, de decir lo que nadie quería oír: que Occidente estaba en peligro, que Europa se estaba suicidando, que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad sino un acto de irresponsabilidad con sus propios pueblos. Lo dijo cuando todavía le costaba caro decirlo, eso se llama coraje”.

Ads

Asimismo, el argentino sostuvo que “cada vez que la política europea tomó una mala decisión, lo hizo con una causa noble en la mano, y ese es el truco, esa es la trampa, porque detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes, cada subsidio es un voto comprado, cada regulación es un favor cobrado, cada frontera abierta es un padrón electoral expandido, no lo hacen por compasión, lo hacen porque les conviene y le ponen una bandera humanitaria encima para que nadie se atreva a cuestionarlos.”

A su turno, Orbán le agradeció su visita. “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones de que un presidente americano visita Hungría. Y es que tampoco en Europa ha ocurrido esto. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos, la verdad", manifestó.

En el viaje hacia Budapest lo acompañan su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En el inicio de su agenda, Milei había visto al presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Poco después llegó el cónclave con Orbán.

Ads

Finalizada su agenda en Budapest, el presidente emprendió el regreso al país este mismo sábado. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 9.

De esta manera, Milei concluirá su tercer fin de semana consecutivo fuera del país, tras haber visitado Estados Unidos y España.