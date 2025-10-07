Javier Milei arribó a Mar del Plata donde dijo que “sobra Estado” y en medio del escándalo que involucra a José Luis Espert le mandó una advertencia a “los narcos y los chorros”. "Les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”, sostuvo.

Fue en el marco de un discurso durante la inauguración de la fábrica de Lamb Weston en el Parque Industrial de Mar del Plata, de las principales compañías de papas fritas.

Allí además ponderó al “queridísimo Colo Santilli”, la nueva figura principal que impulsa La Libertad Avanza para competir el 26 de octubre. "El compromiso con la inseguridad es tan importante que hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada por alguien que sabe del tema de seguridad y que lo hizo exitosamente en la Ciudad de Buenos Aires", dijo el Presidente.

ASÍ RECIBE MAR DEL PLATA AL PRESIDENTE JAVIER MILEI!!! LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE!!! NO AFLOJEMOS. pic.twitter.com/YRiCmN0yom — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 7, 2025

En la inauguración, el mandatario resaltó que este tipo de inversiones privadas “es el camino” para salir adelante. “Es una muestra de la Argentina que estamos creando”, indicó.

“Este es el futuro que nos espera si insistimos en este camino que es el camino de la libertad, que rendirá frutos en el conjunto de la economía argentina. Nuestro camino es liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado”, añadió. “Los defensores del Estado presente dicen que la gente no llega a fin de mes, cuando a alguien no le alcanza es porque sobra Estado y esta gente si verdaderamente estuviera preocupada porque a la gente no le alcanza, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”, señaló.

