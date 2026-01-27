Junto a Karina Milei, Sebastián Pareja y Diego Santilli, el Jefe de Estado encabezó este lunes por la noche en Mar del Plata una nueva edición del “Tour de la Gratitud”, que comenzó tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025, para agradecer el apoyo al espacio en las urnas.

La concentración se realizó entre las calles Güemes y Avellaneda, y megáfono en mano Javier Milei sostuvo: "Quiero darle las gracias, porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos. Quiero agradecer por el acompañamiento. Venimos cumpliendo todo lo que prometimos en campaña. Hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. Esto es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, añadió el Presidente.

Y destacó: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente”.

Milei seguirá en Mar del Plata hasta este martes, cuando participará de La Derecha Fest y del show de su ex pareja Fátima Flórez.

