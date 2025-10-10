Milei en San Nicolás: Manifestantes protestan contra la visita del presidente
El grupo identificado con espacios políticos se convocó cerca de la empresa Sidersa para rechazar el arribo del mandatario. La actividad del presidente allí está prevista con la presencia de Diego Santilli, candidato a diputado.
Espacios políticos de San Nicolás como Fuerza Patria, Polo Obrero, Derecho al futuro, y Movimiento Evita, se movilizaron en rechazo a la presencia del presidente Javier Milei en la ciudad.
Desde colectora del barrio California a las 15, tal como lo anunciado, un grupo de manifestantes repudian el arribo del mandatario a un acto en la empresa Sidersa.
En un comunicado difundido por la organización, declararon al mandatario “persona no grata en San Nicolás”, manifestando su rechazo a la presencia presidencial.
Sidersa será la primera industria en ingresar al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), tras anunciar una inversión de 286 millones de dólares destinada a la construcción de una acería.
