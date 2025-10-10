Espacios políticos de San Nicolás como Fuerza Patria, Polo Obrero, Derecho al futuro, y Movimiento Evita, se movilizaron en rechazo a la presencia del presidente Javier Milei en la ciudad.

Desde colectora del barrio California a las 15, tal como lo anunciado, un grupo de manifestantes repudian el arribo del mandatario a un acto en la empresa Sidersa.

En un comunicado difundido por la organización, declararon al mandatario “persona no grata en San Nicolás”, manifestando su rechazo a la presencia presidencial.

Sidersa será la primera industria en ingresar al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), tras anunciar una inversión de 286 millones de dólares destinada a la construcción de una acería.

