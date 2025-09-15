Milei encabeza mesa política pensando en octubre, le toma juramento a Catalán y presenta Presupuesto por Cadena Nacional
Este lunes el Presidente desplegará una agenda abultada, atravesada por los avatares que envuelven a su gestión y en un contexto signado por el tramo final del año electoral.
Javier Milei presidirá este lunes desde las 9.30 una nueva reunión de la mesa política oficialista para ordenar la estrategia de campaña para octubre, tras los inconvenientes surgidos a raíz de la dura derrota en la Provincia de Buenos Aires.
El encuentro está previsto en Casa Rosada y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; del asesor presidencial, Santiago Caputo,; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero, Manuel Adorni; y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
Luego, a las 11.30 el Jefe de Estado le tomará juramente al nuevo Ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Ya por la tarde, a las 17.00, en tanto, el jefe de Estado grabará una cadena nacional que se transmitirá a las 21.00; allí explicará los detalles del Presupuesto 2026; según supo este portal, el oficialismo prevé un crecimiento para el año próximo del orden del 4,5% y un brusco descenso de la inflación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión