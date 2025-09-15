Javier Milei presidirá este lunes desde las 9.30 una nueva reunión de la mesa política oficialista para ordenar la estrategia de campaña para octubre, tras los inconvenientes surgidos a raíz de la dura derrota en la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro está previsto en Casa Rosada y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; del asesor presidencial, Santiago Caputo,; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero, Manuel Adorni; y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Luego, a las 11.30 el Jefe de Estado le tomará juramente al nuevo Ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Ya por la tarde, a las 17.00, en tanto, el jefe de Estado grabará una cadena nacional que se transmitirá a las 21.00; allí explicará los detalles del Presupuesto 2026; según supo este portal, el oficialismo prevé un crecimiento para el año próximo del orden del 4,5% y un brusco descenso de la inflación.

