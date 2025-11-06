Lisandro Catalán

Nació en San Miguel de Tucumán en 1971. Hijo de Juan José Catalán, Ministro de Educación durante la dictadura (1977-1978) quien en 1983 se unió al Partido Federal de Francisco Manrique, por el cual fue candidato a senador nacional por la Capital Federal, pero no resultando electo. Su abuelo paterno fue Diego Catalán, quien se desempeñó como diputado nacional por la provincia de La Rioja en representación del Partido Demócrata, entre 1942 y 1943.

Es un hombre de extrema confianza de Guillermo Francos. Ambos compartieron funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.

Catalán se graduó como abogado en la Universidad de Tucumán antes de trasladarse a Buenos Aires en 1997 para ejercer la profesión. Su vínculo con el sector público se consolidó en 2012, cuando secundó a Francos en la creación de la Fundación Acordar, “think tank” donde coordinó equipos técnicos.

Posteriormente, durante el gobierno de Mauricio Macri, ingresó al Registro Nacional de Reincidencia y, en 2020, fue designado director del área bajo la gestión de Marcela Losardo. Mantuvo el cargo tras la llegada de Martín Soria.

Cumplió un rol esencial en la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y la entrante de Javier Milei, tras su triunfo en el balotaje de las elecciones 2023.

El 10 de diciembre de 2023 fue designado como subsecretario del Interior en el Ministerio del Interior que comandaba Francos. Con el desplazamiento de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete, Francos ocupa ese cargo y el 3 de junio de 2024, Catalán es designado como vicejefe de Gabinete del Interior.

Asume además el puesto de presidente del partido La Libertad Avanza en el distrito Tucumán.

Es nombrado Ministro del Interior, desde septiembre de 2025, tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses. Renunció como ministro del Interior el 31 de octubre de 2025. Fue reemplazado por Diego Santilli.