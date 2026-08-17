El presidente Javier Milei encabezó el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, frente al monumento ubicado en el barrio porteño de Retiro. Acompañado por integrantes de su Gabinete, ministros del Gobierno de la Ciudad y autoridades militares y de seguridad, el mandatario utilizó la figura del Libertador para defender uno de los ejes centrales de su gestión: la libertad.

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Antes del discurso, Milei protagonizó además un gesto político con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien saludó con un abrazo.

“Seamos libres, que lo demás no importa nada”, fue la frase de San Martín elegida por el Presidente para estructurar buena parte de su mensaje.

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“La verdadera medida de un libertador está en cuando suelta las armas”

Milei destacó el papel de San Martín en la independencia argentina y sudamericana y sostuvo que su legado excede sus campañas militares.

“La grandeza de San Martín pudo observarse tanto en su valentía a la hora de tomar las armas por una causa justa y liberar a medio continente, como en su magnanimidad a la hora de dejarle lugar al pueblo para elegir su propio gobierno”, afirmó.

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En ese sentido, sostuvo que el Libertador no tuvo “un afán de poder vacío”, sino una “misión inalterable de libertad y justicia”.

Y dejó una de las definiciones centrales de su discurso: “La verdadera medida de un libertador no está en cuando toma las armas, sino en cuando las suelta”.

Críticas al Estado y reivindicación del rumbo económico

El Presidente utilizó además la figura histórica de San Martín para cuestionar las políticas que, según su mirada, restringieron las libertades individuales durante las últimas décadas.

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“Por demasiado tiempo, la Argentina olvidó la demanda de la libertad”, sostuvo, y afirmó que el país fue perdiendo “nuestra libertad para comerciar”, “para emprender” y “para soñar con un futuro mejor”.

Milei vinculó esa pérdida de libertades con el crecimiento del Estado y cuestionó la expansión de regulaciones.

“La libertad no es el punto de reposo en los gobiernos, es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse”, señaló.

También aseguró que la libertad debe ser defendida de quienes buscan restringirla para obtener poder, dinero y privilegios.

Fuerzas Armadas, fronteras y seguridad

Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con la defensa nacional. Milei sostuvo que durante años el instrumento militar argentino fue “demonizado y desfinanciado” y afirmó que su Gobierno considera necesario revertir ese proceso.

“Necesitamos unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas”, afirmó.

En esa línea, planteó como desafíos la protección de las fronteras, la elección de alianzas geopolíticas, la lucha contra el terrorismo y el respaldo a la democracia.

El Presidente también dedicó parte de su mensaje a las fuerzas de seguridad y sostuvo que la defensa de la libertad requiere policías capacitados, entrenados y con las herramientas necesarias para enfrentar el delito.

“El ladrón es también un tirano del prójimo”, afirmó, antes de sostener que defender la libertad argentina implica utilizar “toda la fuerza pública” contra los criminales.

“La libertad necesita de un pueblo próspero”

Milei también vinculó la defensa de las libertades con la situación económica. Según planteó, una sociedad necesita prosperidad y estabilidad para valorar y sostener ese principio.

“Nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”, sostuvo.

En ese marco, reivindicó además la denominada “batalla cultural” para defender las ideas y valores que, según su visión, permitieron el desarrollo de las sociedades libres.

El mandatario cuestionó las justificaciones del robo y otras conductas ilegales en nombre de supuestos objetivos superiores y sostuvo que “quienes quieren someternos comienzan por atacar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros valores”.

“Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”

Sobre el final, Milei volvió a vincular directamente el legado de San Martín con los objetivos de su administración.

“Nuestra misión no es otra que revivir la llama de la libertad de nuestra nación cuando todos la creían extinta”, afirmó.

El Presidente aseguró que continuará defendiendo ese rumbo “sin importar el costo” y enumeró los objetivos que considera centrales para su gestión: “libertad, crecimiento, orden y prosperidad”.

“Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”, sostuvo.

Finalmente, llamó a continuar por el camino iniciado por San Martín y aseguró que no existe una alternativa de regreso al pasado.

“Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja y seguir el camino de nuestro padre fundador”, expresó.

Y cerró con una definición que resumió el espíritu de su mensaje: “No hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser. Hoy más que nunca”.