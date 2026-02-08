"Finalizado este acto el acto el sable del general San Martín vuelve al lugar donde deberia haber estado siempre", destacó Javier Milei en su discurso, resaltando que en Granaderos "todos los argentinos también podrán visitarlo".

Ads

Asimismo, criticó al kirchnerismo, que trató de impedir el traslado: “Ponen el grito en el cielo por lo que es un acto de justicia histórica”.

En su alocución, el Jefe de Estado aseveró: “El sable fue robado dos veces por la juventud peronista en 1963 y 1965 en actos de terrorismo”.

Ads

"La agenda en pos de la libertad debe guiarnos siempre como Nación. Se trata de la espada que trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento. El sable corvo de San Martín no es una pieza más, es una reliquia sagrada y en este campo nuestros granaderos derramaron su sangre", acotó.

Ads