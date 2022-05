Al ser consultado en una entrevista televisiva sobre las causas de Cristina Fernández de Kirchner, Javier Milei dijo que "el populismo genera corrupción", pero evitó afirmar que la Vicepresidenta sea corrupta. Y añadió: "No está condenada. Ni siquiera la condenaron durante el Gobierno de Mauricio Macri".

No obstante dijo que a la ex mandataria "no le cierra el blanco". Pero insistió: "No me quiero meter en temas del Poder Judicial".

Y ahondó: "Yo peleó por la República y por una Justicia independiente. Yo no me puedo entremeter. Además, muchas veces quienes están todo el tiempo torpedeando al Poder Judicial lo hacen porque están sucios".