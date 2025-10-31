Javier Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión que encabezó este jueves con un amplio grupo de gobernadores “dialoguistas” en la Casa Rosada. “Yo creo que fue una reunión extremadamente positiva, en la cual hemos logrado estar de acuerdo con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Además, explicó por qué no fue invitado Axel Kicillof y otros tres gobernadores peronistas. “Si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede”, sostuvo el mandatario. Y completó: “Nos juntamos con personas a las que dos más dos, les da cuatro”.

Por otro lado, expresó que en el cónclave “les propuse (a los mandatarios) que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente". Y añadió: “Hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, por ejemplo las de Nacho torres o Martín Llaryora, pero claramente separar lo que es de corto y largo plazo, porque hay reclamos como la coparticipación, que viene del 94”.

