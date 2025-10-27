“Gracias a todos los argentinos por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando la boleta única papel. Estamos a favor de un sistema trasparente”, inició su discurso Javier Milei luego de cantar parte de Panic Show, el tema de La Renga que los libertarios tomaron como emblema.

Y añadió: “Agradezco en particular a quienes han apoyado las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

A su vez, destacó: “El pueblo ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

También le agradeció a su gabinete dedicándole unas palabras en particular a cada uno: “El triunfo no hubiera sido posible sin ellos”.

“Este resultado es la confirmación del mandato que recibimos en 2023. El pueblo confirmó su voluntad de cambiar de manera irreversible el destino de la patria”, sostuvo.

“Pasamos de 37 diputados a 101, y de 6 senadores a 20. Desde el 10 de diciembre tendremos al Congreso más reformista de la historia argentina”, expresó.

Además, convocó a la oposición “responsable” a llevar adelante políticas de cambio en el parlamento.

