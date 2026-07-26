Javier Milei desató un cruce político con Brasil al respaldar la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, durante la Convención Nacional del Partido Liberal en San Pablo.

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El argentino señaló que existe un “riesgo Lula” si el vencedor de la contienda del 4 de octubre es Luiz Inácio da Silva, el actual mandatario. “Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei durante su discurso.

El mandatario trazó un paralelismo entre los gobiernos de Lula y el kirchnerismo. En ese marco, dijo que Argentina “sufrió las consecuencias” de haber tomado el camino del socialismo”. Por eso, advirtió que la misión de su gobierno es “advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

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“Hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan”, señaló. “Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales y donde sea que hayamos tenido la oportunidad; lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo”, sostuvo.

Y agregó, en referencia al avance de los gobiernos de derecha que asumieron en Sudamérica: “Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”.

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“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula, y se refleja claramente en el mercado accionario”, dijo Milei.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo líder es el presidente Lula da Silva, salió a contestarle a Milei después de los duros calificativos que el argentino le dedicó al brasileño. El jefe del PT a nivel nacional, Edinho Silva, dijo en un comunicado que Milei “no está a la altura” y que su comportamiento fue “inadmisible”.

“Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa”, señaló Silva”, señala el comunicado de Silva.

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El dirigente agregó que el comportamiento de Milei no causa sorpresa en el país vecino, ya que “existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta”, al reforzar la idea de que los ataques ya son un patrón recurrente en la relación bilateral.