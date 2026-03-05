Javier Milei le tomará juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo titular de la cartera de Justicia. Este miércoles, el flamante funcionario pasó por Casa Rosada para mantener su primera reunión política; con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, empezaron a delinear los ejes de la nueva etapa en el Ministerio.

Ads

El acto en el que el mandatario designará en su cargo al hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires se llevará adelante al mediodía en el Salón Blanco.

Ya el viernes, Milei tiene previsto abordar un vuelo privado que lo llevará hasta la Florida, en el sur de los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con Donald Trump. El objetivo del cónclave es reunir a líderes latinoamericanos aliados en Miami, con el fin de "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad”.

Ads

Se tratará de la vez número 16 que el titular del Ejecutivo local viaja al país del norte desde que es Presidente.

Puede interesarte

Ads