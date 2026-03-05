Milei le toma juramento a Mahiques y viaja a Estados Unidos por decimosexta vez desde que es Presidente
El sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia de la Nación será oficializado este jueves. Tras ponerlo en funciones, el Presidente iniciará una nueva gira por norteamérica, donde volverá a verse con su par Donald Trump.
Javier Milei le tomará juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo titular de la cartera de Justicia. Este miércoles, el flamante funcionario pasó por Casa Rosada para mantener su primera reunión política; con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, empezaron a delinear los ejes de la nueva etapa en el Ministerio.
El acto en el que el mandatario designará en su cargo al hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires se llevará adelante al mediodía en el Salón Blanco.
Ya el viernes, Milei tiene previsto abordar un vuelo privado que lo llevará hasta la Florida, en el sur de los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con Donald Trump. El objetivo del cónclave es reunir a líderes latinoamericanos aliados en Miami, con el fin de "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad”.
Se tratará de la vez número 16 que el titular del Ejecutivo local viaja al país del norte desde que es Presidente.
