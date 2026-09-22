El presidente Javier Milei desembarca este martes en Nueva York, donde desarrollará una intensa agenda oficial y académica en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El momento central de la visita será el miércoles, cuando brindará su discurso ante el organismo, con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas entre los temas que estarán presentes.

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Milei partió el lunes por la noche rumbo a Estados Unidos y tiene previsto arribar durante la mañana del martes al aeropuerto John F. Kennedy. La agenda presidencial se extenderá hasta el jueves, cuando emprenderá el regreso a la Argentina.

El viaje se produce además en un contexto de renovada tensión diplomática en torno a Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino endureció su postura frente a las empresas que operan en el archipiélago y volvió a poner el reclamo de soberanía en el centro de su política exterior.

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La agenda de Milei en Nueva York

La primera actividad del Presidente será este martes a las 16:00, hora argentina, cuando disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Allí también recibirá el premio “Ohev Yisrael”.

A las 19:00, Milei mantendrá un encuentro de trabajo con el economista y académico mexicano Roberto Salinas, vinculado a la promoción de políticas de libre mercado.

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Luego, a las 20:30, se reunirá con el economista Xavier Sala i Martín, uno de los principales referentes internacionales en materia económica.

El miércoles será el día central de la visita. A las 12:00, hora argentina, el mandatario brindará su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Se espera que allí vuelva a plantear la posición argentina sobre la soberanía de las Malvinas, un reclamo que Milei ya había incluido en sus anteriores intervenciones ante el organismo.

Además, durante su estadía está prevista una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al canciller Pablo Quirno. El encuentro fue confirmado por el Gobierno, aunque al momento de difundirse la agenda no se había establecido públicamente el horario.

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Por la tarde del miércoles, a las 16:00, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI).

A las 18:00, mantendrá una mesa de trabajo con Susan Segal, titular de Americas Society/Consejo de las Américas, y un grupo de entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en la Argentina.

La jornada finalizará a las 19:30, con un encuentro con el rabino y escritor Simón Jacobson.

Finalmente, el jueves a las 13:00, el Presidente disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los tradicionales foros empresariales y financieros de la ciudad.

El vuelo de regreso a la Argentina está previsto para las 21:00 del jueves, con arribo estimado al Aeroparque Militar Jorge Newbery durante la mañana del viernes 25.