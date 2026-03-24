El Presidente respondió a un usuario de X que reivindicó la decisión de Néstor Kirchner de bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. Fue la única declaración de Javier Milei al cumplirse 50 años del golpe Militar.

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Milei respondió en X a un mensaje de @ramosdiegoflm1, quien había defendido la medida de Kirchner y criticado la suba de la carne y la inflación. El usuario acompañó su comentario con la foto de Kirchner bajando el cuadro de Videla y escribió: “Este tenía huevos ...vos sos un payaso y mentiroso”.

“El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra”, contestó el Presidente y, acto seguido, destacó a Raúl Alfonsín. Según Milei, “en la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más…”, sugiriendo que la política de derechos humanos del ex presidente radical fue superior a la de Kirchner.

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El mandatario evitó hablar personalmente sobre el 50° aniversario del golpe. El Gobierno difundió un video de más de una hora en el que critica al kirchnerismo por instalar un “relato” sobre la dictadura y llama a una “memoria completa”.

Milei tiene un historial de críticas a Alfonsín. En más de una ocasión lo llamó “el fracasado hiperinflacionario de Chascomús” y lo vinculó con la caída del gobierno de la Alianza en 2001. Durante un acto en Córdoba en 2024, acusó a Alfonsín y a Eduardo Duhalde de ser artífices de la caída de Fernando de la Rúa, pese a que Alfonsín es presentado como “el padre de la Democracia”.

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La senadora Patricia Bullrich respaldó esas declaraciones y sostuvo en Cadena 3 que hubo una conspiración donde participaron gremios, la UIA y colaboración de Alfonsín.

El video oficial sobre el 50° aniversario muestra a Miriam Fernández, nieta recuperada número 127, y al hijo de Argentino del Valle Larrabure. Patricia Bullrich lo replicó en redes: “La violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas. La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo”.

Por su parte, Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para renombrar el feriado del 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”. Según Reichardt, “no hay memoria posible sobre relatos parciales. Necesitamos una mirada completa, sin silencios y con respeto por todas las víctimas”.