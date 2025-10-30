Axel Kicillof había sacado pecho y se había probado el traje presidencial al ganar los comicios bonaerenses de septiembre. En ese contexto, pedía ser convocado por Javier Milei para discutir cuestiones de la Provincia, avalado por las urnas. No obstante, tras el revés de las legislativas nacionales del domingo pasado se diluyeron sus respaldos.

Ads

En este sentido, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos descartó que el mandatario bonaerense sea recibido por el Presidente.

“Nos reuniremos con los gobernadores, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”, dijo el funcionario, en alusión al cónclave de este jueves. Y con respecto a Kicillof sentenció: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

Ads

Sin embargo, trató de mostrarse dialoguista y pateó la pelota para adelante: “No descarto que en algún momento se pueda discutir algún tema particular de la Provincia”, dijo.

Puede interesarte

Ads