El presidente Javier Milei vivió un domingo de Pascua marcado por fuertes descargos en sus redes sociales, apuntando directamente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y al periodismo, en una nueva escalada de tensión dentro de su Gobierno.

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A VER...

Acto 1: periodista mezcla de operador e imbécil publica datos de créditos

Acto 2: periodista corrupto (con el aval de los medios que trabaja) toma la noticia y mete gráfico para esparcir mentiras y opereta

Acto 3: se cae la mentira y basuras 1 y 2 aceptan el error

Acto… — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

En una serie de publicaciones, Milei replicó la entrevista que ofreció a un medio españo donde acusó a Villarruel de traición y boicot desde su llegada al Congreso. “No me sorprende que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, aseguró, vinculando estas maniobras con su ausencia en el Pacto de Mayo y su acercamiento a figuras históricas que, según el presidente, contradicen la línea ideológica de su gestión.

Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él.

Pero bueno, no pidas peras al olmo.

Fin. https://t.co/YIm6S0k8vz — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

Al mismo tiempo, el mandatario lanzó un durísimo ataque al periodismo, calificándolo como una “asociación ilícita” y denunciando una maniobra coordinada para desprestigiar su gobierno. Milei afirmó que los medios sostienen informaciones falsas incluso después de reconocer errores y acusó a periodistas, editores y dueños de medios de operar en conjunto en su contra.

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QUITAR LA MÁSCARA A LAS BASURAS.

Obviamente que esto no sólo es responsabilidad de las mediocres plumas sino también de los editores y dueños del pasquín.

VLLC! https://t.co/yS2lpUd1O9 — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

El fuego cruzado se extendió a la periodista Laura Di Marco, a quien Milei descalificó con insultos en defensa de su asesor Santiago Caputo y para marcar la influencia de su hermana Karina Milei dentro del Gobierno. “Operadora roñosa… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario, en lo que representa un nuevo ejemplo de su estrategia de confrontación directa en redes.

MUCHAS GRACIAS ROÑOSA

Verlos llorar así no tiene precio...!!!

Se la pasan mintiendo, ensuciando y calumniando personas manchando el buen nombre y honor de las personas de bien en favor de intereses más que oscuros...

Un poco de vuelto les viene bien me parece...

NOL$ALP. https://t.co/4XgqZRH1sh — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

Estos mensajes se suman a semanas de tensiones internas en La Libertad Avanza y escándalos en el gabinete, pero reflejan, sobre todo, el clima de enfrentamiento personal y mediático que Milei ha intensificado durante el fin de semana de Pascua.

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Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... creo que soy yo quién decide las perosnas que me acompañan en la gestión.



NOL$ALP. https://t.co/nhjAtJhlBS — Javier Milei (@JMilei) April 4, 2026