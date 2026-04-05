El domingo de Pascua agitado de Javier Milei: desató su ira en redes contra Villarruel y la prensa
El presidente utilizó sus redes sociales durante todo el domingo para atacar a su vicepresidenta y cuestionar a los medios de comunicación, en medio de tensiones internas y escándalos en su gobierno.
El presidente Javier Milei vivió un domingo de Pascua marcado por fuertes descargos en sus redes sociales, apuntando directamente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y al periodismo, en una nueva escalada de tensión dentro de su Gobierno.
En una serie de publicaciones, Milei replicó la entrevista que ofreció a un medio españo donde acusó a Villarruel de traición y boicot desde su llegada al Congreso. “No me sorprende que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, aseguró, vinculando estas maniobras con su ausencia en el Pacto de Mayo y su acercamiento a figuras históricas que, según el presidente, contradicen la línea ideológica de su gestión.
Al mismo tiempo, el mandatario lanzó un durísimo ataque al periodismo, calificándolo como una “asociación ilícita” y denunciando una maniobra coordinada para desprestigiar su gobierno. Milei afirmó que los medios sostienen informaciones falsas incluso después de reconocer errores y acusó a periodistas, editores y dueños de medios de operar en conjunto en su contra.
El fuego cruzado se extendió a la periodista Laura Di Marco, a quien Milei descalificó con insultos en defensa de su asesor Santiago Caputo y para marcar la influencia de su hermana Karina Milei dentro del Gobierno. “Operadora roñosa… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario, en lo que representa un nuevo ejemplo de su estrategia de confrontación directa en redes.
Estos mensajes se suman a semanas de tensiones internas en La Libertad Avanza y escándalos en el gabinete, pero reflejan, sobre todo, el clima de enfrentamiento personal y mediático que Milei ha intensificado durante el fin de semana de Pascua.
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