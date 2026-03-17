El Presidente Javier Milei participará este martes del acto por los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario asistirá acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios del Gobierno.

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El homenaje de este año se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, una campaña que busca mantener viva la memoria del primer atentado terrorista ocurrido en la Argentina.

La participación de Milei se da en el marco de su intempestiva pelea con Irán, en pos de apoyar a Donald Trump en la guerra en medio oriente.

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