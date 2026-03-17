Milei participa del acto homenaje a 34 años del atentado a la embajada de Israel
La ceremonia se realizará a las 14.50 en la esquina de Arroyo y Suipacha, CABA. En ese lugar, el 17 de marzo de 1992, un coche bomba explotó frente a la sede diplomática y provocó 29 muertos y más de 250 heridos.
El Presidente Javier Milei participará este martes del acto por los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario asistirá acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios del Gobierno.
El homenaje de este año se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, una campaña que busca mantener viva la memoria del primer atentado terrorista ocurrido en la Argentina.
La participación de Milei se da en el marco de su intempestiva pelea con Irán, en pos de apoyar a Donald Trump en la guerra en medio oriente.
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