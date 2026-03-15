El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindó este sábado una entrevista a un medio cordobés en la que analizó la situación económica del país y criticó duramente al presidente Javier Milei. En el diálogo con el diario La Voz, el mandatario se mostró como el abanderado de la oposición frente al modelo liberal del gobierno nacional y advirtió sobre los efectos de sus políticas en la provincia de Buenos Aires, señalando que los sectores productivos y los trabajadores están siendo los más afectados.

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Consultado sobre el modelo económico de Milei, Kicillof aseguró que el país atraviesa “una macro que no está estabilizada y una micro espantosa”. Señaló que esto se refleja en los sectores productivos y en la industria: “Tenemos el sistema productivo industrial destruido y algunos sectores que vienen de antes de este gobierno, por ejemplo, Vaca Muerta, con un crecimiento fuerte, pero con beneficios que hacen que sean exportadores y no quede nada acá”. Kicillof agregó que, incluso con un clima favorable, los productores están sufriendo “de manera espantosa, tremenda, muy grave”.

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En sus declaraciones más duras, afirmó que “Milei está destruyendo todo” y advirtió que, además de los problemas económicos, el presidente “nos está metiendo en una guerra”, dejando al país y a los sectores productivos fuera de cualquier plan de protección. En este marco, el gobernador enfatizó que “este es el gobierno más unitario y centralista de la historia argentina. Y recordó: "El gobierno de Milei les robó plata a las provincias y estamos todos reclamando por ese robo en la Justicia”.

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El gobernador cuestionó además el supuesto superávit fiscal del gobierno nacional: “Es como decir ‘me sobró plata’, pero no pagaron las cuentas. Hay recesión, emisión cero e inversión cero del Estado, salarios y jubilaciones planchadas”, detalló. También criticó que este modelo económico “destruye la industria, los salarios, el comercio y la construcción, beneficiando solo al sector financiero y a algunos exportadores”.

Al ser consultado sobre la aplicación de medidas proteccionistas, Kicillof indicó que todos los países del mundo, "inclusive los gobierno de Meloni o Trump", hoy aplican políticas para proteger sus economías, y que el modelo de Milei "favorece únicamente a ciertos sectores mientras deja fuera a la mayoría de los trabajadores y empresas argentinas".

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Sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner y el rol de la expresidenta en la oposición, Kicillof destacó que “todos los que nos oponemos a este proyecto debemos buscar puntos de acuerdo” y valoró a Cristina como presidenta del partido a nivel nacional. Subrayó que es necesario trabajar con todos los sectores para enfrentar la crisis: “No hablo solo de la dirigencia política, hablo también con empresarios y representantes de distintos sectores que ven que así como van las cosas es muy riesgoso para la gente común”, afirmó.

En cuanto al fútbol y la AFA, al ser consultado si sostendrá el cambio de sede a Pilar, que beneficia al presidente de la entidad, Claudio Tapia, Kicillof reafirmó que su rol como gobernador implica respetar la legalidad: “Si el trámite está dentro de la ley, por supuesto. Si las cosas son legales y están pedidas como corresponde, se hacen”. Por último, ante la consulta sobre si estaba favoreciendo a Tapia al trasladar cuestiones hacia la provincia de Buenos Aires, agregó: “Yo gobierno una provincia enorme y, repito, lo que está dentro de la ley en mi provincia de Buenos Aires está bien, y lo que está fuera de la ley hay que demostrar que está fuera de la ley y que no corresponde”.