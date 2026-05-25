Javier Milei participará este lunes del Tedeum por el 25 de mayo, en el marco de una fuerte interna de su partido, con facciones enfrentadas, denuncias cruzadas y una Vicepresidenta no invitada a la homilía a realizarse en Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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La jornada estará encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, e iniciará a las 10.00.

Más allá del valor espiritual y patrio del evento, la atención de la jornada estará concentrada en el plano político, ya que estos eventos suelen dejar tela para cortar. En este escenario, se prevé que Milei buscará cerrar filas, mostrar una foto de unidad y tratar de terminar con los cortocircuitos dentro del Gobierno.

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