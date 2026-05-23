La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar expuesta en la previa del 25 de Mayo. Desde el entorno de la titular del Senado confirmaron que no fue invitada al tradicional tedeum que se realizará este domingo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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La ausencia no pasó desapercibida dentro del oficialismo y profundiza la distancia política entre ambos dirigentes, una relación que desde hace meses atraviesa fuertes tensiones internas.

Según indicaron desde el Senado, las invitaciones al acto oficial son cursadas por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. “La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada”, señalaron desde el entorno de Villarruel.

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Un gesto político en una fecha clave

El tedeum por el Día de la Patria es uno de los actos institucionales más importantes del calendario político argentino y suele reunir a las principales autoridades nacionales.

El año pasado, pese a las diferencias que ya comenzaban a hacerse visibles, Milei y Villarruel participaron juntos de la ceremonia e incluso caminaron desde Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana.

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Esta vez, la exclusión de la vicepresidenta evita además una imagen que generaba expectativa política: un eventual saludo —o la ausencia de él— entre ambos dirigentes.

En paralelo, sí fueron invitados funcionarios del Gabinete nacional, legisladores de La Libertad Avanza, aliados del PRO y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Una relación cada vez más deteriorada

La relación entre Milei y Villarruel se fue desgastando desde el inicio de la gestión libertaria y en los últimos meses sumó nuevos episodios de tensión.

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Uno de los cruces más recientes ocurrió tras las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito que involucraron al vocero presidencial Manuel Adorni. En ese contexto, Villarruel publicó un mensaje irónico en redes sociales que fue interpretado como una indirecta dirigida al funcionario cercano al Presidente.

La decisión de excluirla del tedeum termina de mostrar el nivel de fractura interna dentro del oficialismo, en momentos donde el Gobierno busca sostener cohesión política mientras avanza el calendario electoral.