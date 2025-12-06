El presidente Javier Milei presentó este viernes los primeros seis aviones F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, en un acto realizado en el Área Material de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El evento se dio pocas horas después de que las aeronaves sobrevolaran la Casa Rosada, el Obelisco y la Costanera, una maniobra que sorprendió a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien pronto dejará el cargo para ser reemplazado por el teniente Carlos Presti, Milei afirmó que los nuevos aviones “van a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea” y destacó que los F-16 son “los custodios del espacio aéreo argentino”.

Durante su mensaje, el Presidente le dedicó palabras a Petri: “Estos aviones son su mayor testamento”. Y al referirse a Presti, remarcó que se trata de “una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria”, con “disciplina y coraje”.

Ahí fue cuando apuntó directamente contra sectores opositores: “No nos extraña quiénes lo critican”, lanzó Milei, en referencia a cuestionamientos de dirigentes del kirchnerismo, a quienes acusó de mantener “una postura infantil” frente a la conducción de las Fuerzas Armadas.

Según el mandatario, durante las últimas dos décadas “se llenaron la boca hablando de soberanía” pero dejaron “un país pobre e indefenso”. También los responsabilizó de haber “resentido la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad” y de “desfinanciar” áreas clave de la defensa nacional.

Una compra millonaria y el arribo de los F-16

Los seis aviones presentados en Río Cuarto forman parte de un lote de 24 F-16 adquiridos a Dinamarca. Las unidades —cuatro biplaza y dos monoplaza— partieron de Vojens el 28 de noviembre e hicieron escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias antes de su llegada al país.

El Gobierno informó que la operación implicó una inversión total de US$ 650 millones, incluyendo el sistema de armas provisto por los Estados Unidos.