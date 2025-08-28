El presidente Javier Milei hizo referencia a los ataques que sufrió en la actividad de campaña que protagonizó en Lomas de Zamora donde debió suspenderse y habló de "burdas operaciones difamadoras" tras la difusión de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo. Fue en el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se celebró en el Hotel Alvear.

El mandatario planteó que los episodios de violencia se dieron “en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras”. "Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, aseguró.

En su presentación, Milei aprovechó para bromear tras recibir el proyectil que eludió. "Estoy acostumbrado a la adversidad, gracias kuka, lo voy a hacer mejor“, exclamó ante el auditorio.

Asimismo, tras la filtración de los audios en los que se escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo confesar que hubo pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su ladero Eduardo “Lule” Menem, el libertario lo atribuyó a una “opereta” correspondiente a “otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta”.

“Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”, sentenció.

Elecciones bonaerenses: a 10 días

Milei vaticinó: “Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘Kirchnerismo nunca más’”.

“El kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección, van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa”, sostuvo.

El Presidente aseguró que, de ganar en las urnas, La Libertad Avanza logrará poner "el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos”. “Es necesario que ahora ellos pierdan para que la gente pueda por fin ganar. Harán lo imposible para frenar el cambio profundo que los argentinos eligieron en el 2023, repartiendo mentiras a diestra y siniestra, con la chequera de los Estados provinciales y municipales”, afirmó, y sumó: “Si quieren liberar al Congreso de estos adictos al erario público en octubre hay que elegir diputados y senadores que estén dispuestos a dejarlo todo por defender las ideas de la libertad”.