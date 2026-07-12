El Gobierno nacional difundió la agenda oficial de actividades prevista para la semana del 13 al 17 de julio, con eje en reuniones políticas y en el avance de uno de los proyectos económicos que el presidente Javier Milei busca enviar al Congreso: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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La principal actividad tendrá lugar el lunes a las 15.00, cuando Milei encabezará en Casa Rosada un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles de la iniciativa antes de su envío al Congreso.

Ese mismo día, a las 11.00, el jefe de Gabinete recibirá en Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

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El martes 14 está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo y, desde las 11.00, el vocero presidencial ofrecerá su habitual conferencia de prensa.

La agenda continuará el jueves 16, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá una reunión en Casa Rosada con legisladores de La Libertad Avanza de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

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Finalmente, ese mismo jueves a las 19.00, el presidente Milei participará del aniversario de la Bolsa de Comercio, en una de sus principales actividades públicas de la semana.

Desde el Gobierno aclararon que se trata de un adelanto de la agenda oficial y que los horarios, detalles y eventuales incorporaciones de actividades serán confirmados en los próximos días.