Como ocurre casi todos los miércoles, las inmediaciones del Congreso volvieron a ser escenario de un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad y represión contra manifestantes que protestaban contra las reformas y ajustes impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Si bien entre los presentes había jubilados, la movilización incluyó también a trabajadores, organizaciones sociales y otros sectores afectados por las medidas oficiales.

En ese contexto, el Presidente eligió el tono de burla para referirse a los operativos policiales. Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, Milei ironizó sobre el uso del camión hidrante para dispersar la protesta. “No saben trabajar y bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa…”, lanzó entre risas, en alusión directa al vehículo utilizado por las fuerzas de seguridad.

“Todos los genios de la defensa de los trabajadores no saben lo que es trabajar ni bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa…”.



- Javier Milei sobre el impacto psicológico del camión hidrante pic.twitter.com/UPoVCYJxTW — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) December 18, 2025

Lejos de rectificarse, el mandatario redobló la apuesta y relató una conversación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Hoy estaba hablando con la ministra que me contó que hicieron una descarga e iban por otra, y entonces le dije: ‘bueno, estamos bañando gente’”, afirmó, provocando carcajadas entre sus interlocutores, todos afines al oficialismo.

Las declaraciones se conocieron luego de un nuevo episodio de violencia frente al Congreso, donde un hombre de aproximadamente 70 años fue alcanzado por gases lacrimógenos mientras se encontraba cerca de las vallas. Según testigos, el gas habría sido disparado por personal de Gendarmería o de la Policía Federal, en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich.

Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción... y en vez de abrir una botella me tirás con La Cariñosa! pic.twitter.com/hMDBPLF2xj — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) December 17, 2025

Las burlas del Presidente se producen, además, en simultáneo con la recuperación del fotógrafo Pablo Grillo, quien meses atrás recibió el impacto de un cartucho disparado por Gendarmería durante una cobertura y sufrió heridas de gravedad.

A las expresiones de Milei se sumó también la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien utilizó sus redes sociales para ironizar sobre la represión. “Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción… y en vez de abrir una botella me tirás con La Cariñosa!”, escribió en su cuenta de X, en tono burlón, evocando la canción Hace Calor de Los Rodríguez y haciendo referencia al camión hidrante.